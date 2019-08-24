"ناسا" تقوم بمحاولة لالتحام مركبة فضاء روسية بمحطة الفضاء الدولية

ذكرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" أنه سيتم القيام بمحاولة أخرى خلال الأسبوع الجاري لالتحام مركبة فضاء روسية غير مأهولة بمحطة الفضاء الدولية، بعد فشل المحاولة الأولى اليوم السبت.

وقالت ناسا في بيان "أشار ضباط المراقبة الجوية الروس إلى أن أقرب محاولة للالتحام يمكن القيام بها صباح بعد غد الاثنين "، مضيفا أن مركبة الفضاء "سيوز إم.إس14-" كانت "بعيدة بشكل آمن عن محطة الفضاء الدولية.

وتابعت ناسا أن سبب المشكلة يبدو أنه ناجم عن نظام الألتحام الآلي الذي يُطلق عليه اسم "كيه.يو.آر.إس" ولم تكن هناك أي مشكلة تتعلق بمركبة سيوز نفسها.

وكان من المقرر أن يتم الالتحام حوالي الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، بعد رحلة استمرت يومين و34 دورة حول الأرض.

كان قد تم إطلاق مركبة الفضاء "سيوز إم.إس14-" من مركز "بايكونور" الفضائي الذي تشغله روسيا في كازاخستان يوم الخميس الماضي في رحلة لاختبار صاروخ داعم جديد.

وبالإضافة إلى وضع الإنسان الآلي "فيدور" في الفضاء، كان من المقرر أن تختبر الرحلة غير البشرية الرحلة المطورة للصاروخ الجديد وأنظمة المحرك قبل بعثات مأهولة محتملة لمحطة الفضاء باستخدام الصاروخ العام المقبل.

