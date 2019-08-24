جونسون يعد ببناء بريطانيا منفتحة على العالم بعد "بريكست"

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببناء بريطانيا "عالمية تتطلع الى الخارج" بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت عضوا فيه لمدة تزيد عن 40 عاما.

وقال عشية قمة تجمع أقوى الاقتصادات في العالم "رسالتي الى قادة مجموعة السبع هذا الاسبوع هي التالية: بريطانيا التي أقودها ستكون عالمية تتطلع الى الخارج ودولة واثقة من نفسها".

ووعد جونسون بتنفيذ بريكست سواء باتفاق مع بروكسل أو من دونه مع حلول المهلة النهائية في 31 أكتوبر. لكن قطاع الأعمال في بريطانيا يخشى خروجا غير منظم يمكن ان يعرّض التجارة الخارجية لمخاطر ويتسبب بتراجع الاقتصاد.

وأكد جونسون أن الذين يتوقعون أن تعاني بريطانيا من التراجع الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية عندما تشق طريقها وحدها "مخطئون الى حد كبير".

وقال في بيان صادر عن مكتبه إن "البعض يشككون في القرار الديموقراطي الذي اتخذه هذا البلد، اذ يخشون أن ننسحب من هذا العالم. والبعض يظن ان أفضل ايام بريطانيا هي خلفنا. لهؤلاء الناس أقول: أنتم مخطئون بشكل كبير".

واضاف "لن تتجاهل أبدا المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتقها بصفتها من أعمدة ومهندسي النظام العالمي".

وأكد "سنبقى في قلب التحالفات في جميع أرجاء العالم. سنواصل وضع كل مؤهلاتنا في الدبلوماسية والدفاع والتنمية في خدمة المحافظة على النظام العالمي الذي يرتبط به السلام والازدهار، وحمايته".

وسيعقد جونسون خلال القمة محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، وعدد من القادة الآخرين.