إلغاء حفل ميادة الحناوي في مهرجانات حراجل

قبل يومين فقط من ظهورها المرتقب في مهرجانات حراجل في لبنان فوجئ جمهور المطربة السورية ميادة الحناوي بإلغاء الحفل وهو ما أرجعته بعض وسائل الإعلام إلى ضعف صحتها، بينما عزته هي إلى خلاف مع المنظمين.

وكان السقوط المفاجئ للمطربة السورية "59 عاما" في مدينة صفاقس التونسية في الثامن من هذا الشهر قد أصاب جمهورها بالقلق على صحتها رغم إصرارها على استكمال الحفل وهي جالسة على كرسي.

وبينما يستعد الجمهور لإطلالتها الأولى بعد هذا الحادث، فوجئوا بإلغاء حفلها الذي كان مقررا غدا في مهرجانات حراجل في جبل لبنان.

وقالت ميادة لـ"رويترز" أمس، "ما حصل أن المنظمين لم يطبقوا بنود العقد، أنا أتيت إلى لبنان وكنت في الفندق ليومين وأجريت التمارين اللازمة مع المايسترو إيلي العليا وكنت في أجمل حالاتي، لكن عندما أخلوا ببنود العقد مع مدير أعمالي لم أعد أستطيع أن أبقى".

وأضافت "تعبت أعصابي من بعض المجلات التي قالت إن الإلغاء بسبب أوضاعي الصحية وعدم قدرتي على الغناء. وهذا افتراء، أنا في أفضل وضع وهذه حادثة تحدث مع أي كان".

وتابعت قائلة "في صفاقس كانت درجة الحرارة عالية ونسبة الرطوبة عالية الذي حصل معي أني تعثرت بذيل فستاني والميكرفون فسقطت أرضا، لكن عدت وأكملت الحفلة وغنيت ساعة ونصف. القصة كلها مفبركة وهذا حصل مع أم كلثوم في دار الأولمبيا في باريس أيضا".

من جانبها أكدت اللجنة المنظمة لمهرجانات حراجل أن إلغاء الحفل جاء بسبب خلاف على بنود التعاقد مع ميادة.

وقالت اللجنة في بيان حصلت "رويترز" على نسخة منه "نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة تم بالتوافق والتراضي بين اللجنة ومدير أعمال ميادة الحناوي إلغاء الحفل الذي كان مقررا نهار الأحد 25 آب (أغسطس)".

يذكر أن الفنانة ميادة الحناوي سقطت في مهرجان صفاقس الدولي في تونس أثناء حفلها إلا أنها أصرت على مواصلة تقديم أغنياتها جالسة على مقعد. وكانت ميادة تقدم حفلها المدرج ضمن الدورة الـ41 للمهرجان عندما شعرت بدوار مفاجئ وسقطت على ظهرها فوق المسرح.

وهرع القائمون على المهرجان إلى مساعدتها والاطمئنان عليها بينما أخذ الجمهور يصفق وينادي عليها.