شركة تقاضي جاكي شان وشوارزنيجر

رفعت شركة الإنتاج الروسية آر إف جي، دعوى قضائية ضد مجموعة الصين للأفلام‎، وأرنولد شوارزنيجر وجاكي شان مطالبة بتعويض مالي قدره 216 مليون روبل "أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف دولار".

وطالبت شركة الإنتاج الروسية، التي مولت فيلم "في 2"، وحمل عنوان "سر ختم التنين" في النسخة الصينية، ولم تحصل على أي أرباح منه بعد، باسترداد المبلغ المذكور بعد البداية الفاشلة لعرض الفيلم في الصين وهو من بطولة جاكي شان وأرنولد شوارزنيجر.

ويعتقد المنتج الروسي، ألكسي بيتروخين، أن مطالبات شركة الإنتاج الروسية لن تثمر عن شيء، لأن الأموال المخصصة للفيلم لا تعود للشركة أو مستثمرين من القطاع الخاص، بل لصندوق السينما الذي حولها إلى تمويل الفيلم.

وحصل الفيلم على أكثر من مليوني دولار بقليل، خلال عرضه الأول في الصين بعطلة نهاية الأسبوع. ولن يتمكن الجمهور الروسي من مشاهدة الفيلم إلا في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل موعد عرضه في البلاد.