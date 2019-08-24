«إكس X» .. فعالية علمية لتوعية المجتمع بأهمية الطاقة النووية المتجددة

في بادرة إلى توعية المجتمع بأهمية الطاقة النووية، وكيفية الاستفادة منها وطرق استخدامها، أطلق معرض مشكاة التفاعلي إحدى مبادرات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة فعالية "إكس x" في العاصمة الرياض، الذي يستمر لمدة عشرة أيام.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولتها في جنبات المعرض حرص كثير من الأسر السعودية على اصطحاب أبنائهم، وإشراكهم في ورش العمل والعروض التفاعلية التي يقدمها مختصون في هذا المجال.

وخصص المعرض عددا من العروض العلمية لرفع وعي المجتمع بالطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الذرية بشكل خاص تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" الواعدة، وذلك لتنمية القدرات البشرية والكفاءات في مجالات متخصصة تتعلق بالطاقة النووية تماشيا مع مشروع البرنامج الوطني للطاقة الذرية.

وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية الطاقة النووية، وكيفية الاستفادة منها وطرق استخدامها، وتركز الفعالية على الطاقة النووية بصفتها مصدرا هائلا لتوليد الطاقة، والتعريف بمفهوم الانشطار النووي، كما يسعى معرض مشكاة التفاعلي من خلال الفعالية إلى أن يحظى كل فرد من العائلة بفرصة التعلم والاستكشاف ورفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة، وذلك من خلال إشراكهم بالعروض التفاعلية والمرئية.

وتتضمن الفعاليات عددا من العروض العلمية وورش العمل ومنها العرض النووي في منطقة قلب المفاعل الذي تتحدث عن تحولات الطاقة، ومن خلالها يتعرف الزائر على مفهوم الطاقة النووية، إلى جانب ورشة تحدي الطاقة النووية التي تعرف الزائر بدور الروبوتات الذكية في تشغيل المفاعلات النووية في منطقة برج التبريد.

إلى ذلك استضاف معرض مشكاة التفاعلي نادي جماعة التصميم العالمية تحت مظلة رابطة المراكز العلمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط "نيمز" تحت إشراف "نيزك للتكنولوجيا والعلوم".

وتأتي هذه الاستضافة بالتعاون مع الجهات التعليمية والتثقيفية من ناحية، وللإسهام في نشر أساليب التعلم الجديدة من ناحية أخرى، فمعرض مشكاة التفاعلي ينتهج أسلوب التعلم بالاكتشاف، ويقدم برامجه وفعالياته من خلال الوسائل الاستكشافية التي تمكن النشء من زيادة قدراتهم على تحليل وتركيب وتقويم المعلومات بطريقة عقلانية وتحقق لديهم الشعور بالذات عند الوصول إلى اكتشاف ما، بالتالي تتوافر زيادة الدافعية نحو التعلم بما يوفره من تشويق وإثارة يشعر بها المتعلم أثناء اكتشافه للمعلومات بنفسه.

ودشن خلال حفل انطلاق الفعالية فيلم كوكب إكس ويحكي قصة صديقين يتشاركان حب الفضول والاستكشاف، ليكونا رائدين لطاقة المستقبل فينطلقان في مغامرة مليئة بالتحديات ومحفوفة بالمخاطر، كما عرض فيلم ملحمة الطاقة.