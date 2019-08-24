استهداف «المليون» بتخفيض 107 آلاف ريال

قررت إدارة نادي الفيصلي التنازل عن 20 في المائة من نصيبها من مدرجات ملعب مدينة المجمعة الرياضية لجماهير جارها الفيحاء، وتخفيض 107 آلاف ريال من قيمة إجمالي تذاكر مواجهة "ديربي سدير" اليوم ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من أجل ضمان حضور جماهيري أكبر والظفر بـ"المليون" جائزة الهيئة العامة للرياضة في حال حضور 50 في المائة من سعة مدرجات ملعب المدينة الرياضية.

وتنص فقرة القاعدة الجماهيرية على أرض المستضيف التي أعلنتها الهيئة من استراتيجية دعم الأندية السعودية على "تخصيص مبلغ بقيمة مليون ريال لكل مباراة يستضيفها النادي على أرضه في حال زاد الحضور الجماهيري فيها على 50 في المائة من سعة الملعب الذي تتسع مدرجاته لأقل من عشرة آلاف مشجع أو في حال حضور عشرة آلاف مشجع كحد أدنى للملاعب التي تتسع مدرجاتها لأكثر من عشرة آلاف مشجع".

وينتظر أن يكون دخل مواجهة الديربي 87 ألف ريال بعدما كان المفترض أن يكون 194 ألف ريال، حيث قررت إدارة الفيصلي بعد الاتفاق مع نظيرتها في الفيحاء طباعة خمسة آلاف تذكرة موحدة تحتوي على شعار الناديين لمواجهتي الدور الأول والثاني من أصل 7500 تذكرة هي سعة مدرجات ملعب المدينة الرياضية.

وأصبحت قيمة تذاكر المواجهة الموحدة للأفراد والعائلات بعشرة ريالات للتذكره بعدما كانت قيمتها 20 ريالا، حيث تم طباعة 4700 تذكرة قيمتها 47 ألف ريال، الممتازة بـ100 ريال بدلا 300 ريال وتم طباعة 250 تذكرة قيمتها 25 ألف ريال، والذهبية 300 ريال بدلا من 500 ريال وتم طباعة 50 تذكرة قيمتها 15 ألف ريال.

ووافقت إدارتا الناديين على استمرار اتفاقهم السابق بحصول جماهير كل نادٍ على نصف سعة المدرجات إضافة لتخفيض قيمة التذاكر خلال الاجتماع التنسيقي لـ"ديربي سدير" بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة بالمواجهة.

يذكر أن إدارة الفيصلي قامت بشراء 1500 تذكرة ستوزعها بشكل مجاني فيما قامت إدارة الفيحاء بشراء ألف تذكرة ستوزع أيضا على أنصار فريقها، وأصبحت تذاكر مثلها متاحة عبر منافذ البيع.

وقدم الدكتور مساعد الجبيري عضو الجمعية العمومية لنادي الفيصلي دعما ماليا بقيمة عشرة آلاف ريال لمجلس الجمهور ضمن استعداداتهم لمباراة اليوم.