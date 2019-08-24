الفيصلي والفيحاء .. ركلة الديربي الأول

ستكون الأنظار مسلطة على ديربي المجمعة، الذي يستقبل فيه فريق الفيصلي لكرة القدم، نظيره الفيحاء، بينما يحتدم الصراع بين الوحدة، والاتفاق، والفتح مع الشباب، في ختام الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يخطط الفيصلي، الذي حافظ على مدربه البرازيلي شاموسكا، لمواصلة تفوقه على منافسه بعد أن كسب آخر لقاء بينهما 4 /3، في المواجهة التي اندرجت ضمن الجولة الـ28 من النسخة الماضية من الدوري، كما أن العنابي، يستهدف في الموسم الحالي مركزا متقدما أفضل من المرتبة السادسة التي احتلها في النسخة الماضية.

في المقابل، يتطلع الفيحاء، بحلته الجديدة إداريا وفنيا، إلى تحقيق انتصاره الأول على الفيصلي، في دوري المحترفين، متسلحا هذه المرة بمدربه البرتغالي جورجي سيماو، الذي تسلم المهمة من سلفه الجزائري نورالدين زكري، حيث أكمل الأخير المهمة في الموسم الماضي منقذا "البرتقالي"، من شبح العودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، يتطلع الوحدة، إلى تدشين مشواره بالانتصار على حساب ضيفه الاتفاق، في مواجهة خاصة بين الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، مدرب فرسان مكة، والوطني خالد العطوي، القائد الفني لفارس الدهناء، الذي يحمل وحده لواء الوطن في النسخة الحالية من الدوري وسط 15 منافسا يتوزعون بين مختلف المدارس التدريبية.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، يبدأ الفتح، مشواره بتحدٍ صعب أمام الشباب، إلا أنه يراهن على خطف النقاط مستغلا خبرات مدربه التونسي فتحي الجبال "عميد المدربين في الدوري السعودي"، الذي تسلح بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية من خلال السوق الصيفية، بينما يستهدف "الليث الأبيض"، ومدربه الأرجنتيني جورجي ألميرون، خطف أول ثلاث نقاط من خارج قواعده.