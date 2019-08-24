أبانمي: 25 دقيقة لن ترهقنا

استبعد عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء تعرض اللاعبين للإرهاق نتيجة خوضهم التدريبات على ملعب نادي الحمادة في الغاط، لقرب المسافة، ولتعودهم على السفر بالحافلة.

وخاض الفريق تدريبين على ملعب نادي الغاط قبل لقاء مضيفهم الفيصلي في "ديربي سدير" في افتتاحية مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لضرورة صيانة أرضية ملعب النادي، حيث يقطع الفريق بالحافلة مسافة 51 كيلو مترا من مقر ناديهم في المجمعة لملعب الحمادة في الغاط.

وقال لـ"الاقتصادية" أبانمي "الانتقال من المجمعة للغاط في زمن 25 دقيقة تقريبا لن يرهق اللاعبين، لاعبونا محترفون ومعتادون على السفر، وأغلب اللاعبين كانوا معنا الموسم الماضي وخاضوا مباريات في مدن ومحافظات تم السفر إليها برا ومسافات أطول عبر الحافلة".

وأضاف "تم اختيار ملعب الحمادة الذين رحبوا بنا مشكورين لوجود أرضية مميزة، تم الوقوف عليها فنيا واختيارها كونها الأفضل، فقط خضنا تدريبين قبل مواجهة اليوم الافتتاحية ولا أتوقع أبدا أن تتسبب بالإرهاق، والتدريب الأخير كان على الملعب الرديف لمدينة المجمعة الرياضية".

وكشف رئيس النادي أن السبب وراء إقامة تدريبات الفريق في الغاط كون ملعب النادي حاليا يخضع لصيانة كاملة، وقال "ملعب النادي سيكون جاهزا بعد 20 يوما، خلال هذه الفترة سيكون التدريب على ملعب الحمادة".