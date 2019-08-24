ويليام متوعدا: سأهز شباك الخصوم

توعد البرازيلي ويليام ألفيس مهاجم فريق الفيصلي لكرة لقدم بهز شباك الفيحاء عندما يلتقيان اليوم في "ديربي سدير" ضمن افتتاحية مباريات الفريقين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشددا على جاهزيته التامة للقاء، وقال "أنا جاهز لمباراة الفيحاء وكل مباريات الفريق في الدوري، وسأهز شباك جميع الفرق، وسيكون ذلك بمساعدة جميع زملائي في الفريق".

وأكد ويليام خلال حديثه لـ"الاقتصادية" قبل مواجهة الديربي أن لديه الرغبة والطموح كي يصبح هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، خاصة أنها أول تجربة على مستوى العالم العربي، حيث خاض تجارب من 2010 في دوريات سلوفاكيا، تركيا، والبرتغال بجانب نادي بوتافوجو البرازيلي، وأسهم في 74 هدفا في 223 مباراة، سجل منها 50 هدفا.

ووصف المهاجم البرازيلي "27 عاما" البدايات دائما بالصعبة، وقال "البدايات في كرة القدم دائما صعبة، ولا بد لنا من بذل مزيد من العطاء وأعلم أن الدوري السعودي للمحترفين صعب للغاية، وأنا أتابع جميع دوريات العالم عندما كنت في أوروبا، وعلمت أن نسخة العام الماضي لم تحسم إلا في آخر جولاته سواء البطل أو الفرق الهابطة، وهذا يعكس مدى صعوبة هذا الدوري القوي".

وعد ويليام استعدادات فريقه للمسابقة بالمميزة، وقال "كان معسكر سلوفينيا جيدا، وحضرت الجدية والتجانس بين المجموعة، وعن نفسي دخلت مع اللاعبين سريعا لأني معتاد على الاحتراف، حيث تركت البرازيل قبل سبعة أعوام، وهذا ما ساعدني علي التجانس، وأصبحت واحدا من أبناء النادي، وسأعمل المستحيل كي أسعد عشاق الفيصلي من خلال المباريات المقبلة، وأيضا وجود أبناء جلدتي بيريكليس شاموسكا مدرب الفريق، وزملائي محترفي الفريق ديجور روسي، وكوستافو، والوافد الجديد رافاييل دا سيلفا ساعدني كثيرا على التأقلم سريعا داخل الملعب وخارجه، وسأقدم كل ما لدي من عمل وتضحيات وأعكس الصورة الحقيقية لمستواي الفني وثقة إدارة النادي بي".