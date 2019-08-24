ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للجمارك، بفرض علامة الجودة السعودية على منتجات السيراميك، بما في ذلك البورسلان، بدءا من الشهر المقبل.
وبحسب توجيه من هيئة "المواصفات" لـ"الجمارك"، فإنه تم التأكيد على المنافذ الجمركية باشتراط علامة الجودة السعودية على منتجات بلاط السيراميك والبورسلان اعتبارا من 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو التاريخ المحدد نظاما للتنفيذ.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منع دخول منتجات السيراميك من المنافذ السعودية أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية. ودعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات للحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات في الهيئة.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة على منتجات السيراميك إلى المستوى الخامس "Type 5" المتمثل بالإلزام بعلامة الجودة، وفق التفاصيل التي أعلنت في اللائحة الفنية لمواد البناء.
- «المواصفات» تلزم «الجمارك» بفرض علامة الجودة السعودية على «السيراميك»
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