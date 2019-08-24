«المصارف العربية» تتوقع اكتمال التحول الرقمي في العمل المصرفي العالمي خلال 5 أعوام

توقع اتحاد المصارف العربية، اكتمال تحويل العمل المصرفي في الإدارات لدى حكومات العالم والقطاعات الخاصة والشركات إلى "رقمي" خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال لـ"الاقتصادية" وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية؛ "إن أعمال المؤتمر المشترك بين اتحاد المصارف العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الذي يعقد الشهر المقبل، تركز بشكل أساس على موضوع التكنولوجيا والابتكارات المالية".

وذكر أن المؤتمر يأتي ضمن مبادرة عربية - أوروبية أطلقها الاتحاد عام 2015 ودعمها البنك الأوروبي المركزي لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية.

ويفتتح الاتحاد أعمال المؤتمر المشترك بين اتحاد المصارف العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الذي يعقد في باريس تحت عنوان "الابتكارات المالية، القوانين والتشريعات، وتحديات الامتثال" في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر منظمة التعاون الاقتصادي، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي واتحاد المصارف الفرنكوفونية، واتحاد المصارف الأوروبية.

وأفاد فتوح بأنه سيُتَطرق إلى دور البنوك المركزية في مراقبة هذا التطور التكنولوجي في العمل المصرفي، حيث هناك تسارع في الرقمنة المالية، مشيرا إلى الدور الرائد للسعودية والإمارات لوضعهما خطة واضحة في استخدام التكنولوجيا المالية.

وستشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من قيادات المصارف والمؤسسات المالية والهيئات الرقابية والتشريعية العربية والدولية للتباحث في عدة موضوعات ومحاور، تهدف إلى تعزيز الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، من بينها تحديات الامتثال الإقليمية والدولية الخاصة بالمؤسسات المالية العالمية، والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والبنوك المراسلة، والعقوبات المالية، والاستخبارات المتعلقة بالجرائم المالية؛ والتكنولوجيا المالية وتشريعاتها، والفرص والتحديات والتعاون المتوسطي العربي – الأوروبي من أجل نمو اقتصادي مشترك وتحقيق الشمول المالي. كما سيعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنكوفونية اجتماعا لاتحاد المصارف الفرنكوفونية في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر جمعية المصارف الفرنسية، وهو الاجتماع السنوي الذي يتدارس فيه المجتمعون التطورات المصرفية الدولية وإجراءات مواكبتها.