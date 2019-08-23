حبة دواء يوميا تخفض الإصابات بالأزمات القلبية

أظهرت نتائج دراسة طبية أن التناول اليومي لحبة دواء مركبة من مزيج أربعة أدوية محددة، يمكن أن يقلل عدد الأزمات القلبية والسكتات الدماغية بمقدار الثلث.

وتحتوي حبة الدواء ذات الاستطبابات المتعددة على الأسبرين المميع للدم، والستاتين الخافض للكوليسترول، ودوائين آخرين لخفض ضغط الدم.

وقال الباحثون الذين تعاونوا لإجراء الدراسة، بحسب "بي بي سي" إن هذه الحبة الدوائية تتمتع بتأثير هائل، رغم أن كلفتها لا تتجاوز بضع بنسات في اليوم.

ويقترح الباحثون أن تعطى هذه الحبة علاجا وقائيا لجميع الأشخاص الذين تجاوزوا عمرا معينا في البلاد الفقيرة، حيث تكون خيارات المعالجة المتاحة أمام الأطباء محدودة، وكذلك قدرتهم على تقييم الوضع الصحي للأفراد.

وتتصدر أمراض القلب والشرايين التاجية قائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة في جميع أنحاء العالم، وهي تتسبب بوفاة أكثر من 15 مليون شخص سنويا.

كما يزيد التدخين والسمنة وقلة ممارسة التمارين الرياضية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكانت الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية الأسبوعية، شارك فيها نحو 6800 شخص.

وأعطي نحو نصف الأشخاص قرص الدواء اليومي، مع تقديم نصائح حول كيفية تحسين نمط حياتهم، بينما حصل النصف الآخر على النصائح فقط.

وبعد خمسة أعوام سجلت 202 حالة إصابة في القلب أو الأوعية الدموية من بين 3421 شخصا كانوا يأخذون حبة الدواء يوميا. مقابل 301 حالة من بين 3417 شخصا لم يأخذوا الحبة المذكورة.

ويقول البروفيسور توم مارشال، من جامعة برمنجهام البريطانية، "قدمنا أدلة حصلنا عليها من بلد متوسط الدخل، وهذا حال كثير من البلاد. "إن هذه الاستراتيجية تستحق الأخذ في الحسبان"

وأظهرت الدراسة أن قرص الدواء المذكور أدى إلى انخفاض كبير في الكوليسترول السيء، في حين كان تأثيره طفيفا في خفض ضغط الدم.

وأعطي الدواء لأشخاص تزيد أعمارهم على 50 عاما، بغض النظر عن كونهم يعانون مشكلة قلبية سابقة أم لا.

وفكرة قرص الدواء متعدد الاستطبابات موجودة منذ عام 2001، لكنها المرة الأولى التي تجرى فيها تجارب كبيرة لإثبات فاعليته.