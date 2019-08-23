شركة تختبر آثار أطول رحلة طيران على صحة الركاب

إذا كنت ممن يملون السفريات الطويلة، فربما لا يكون هذا المسار مناسبا لك، حيث أعلنت شركة طيران كانتاس الأسترالية إنها ستسير ثلاث رحلات تجريبية من لندن ونيويورك إلى سيدني تستغرق نحو 19 ساعة، لمعرفة تأثير الجلوس في الطائرة لهذه الفترة في صحة الركاب.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قالت شركة الطيران الأسترالية إن الرحلات الجوية الثلاث ستقل 40 شخصا كحد أقصى، ويشمل ذلك أفراد الطاقم وفريق البحث على متن الطائرة، حيث سيختبرون عوامل عدة مثل أنماط النوم واستهلاك الطعام، بهدف "تقييم التأثير في الصحة والرفاهية وساعة الجسم".

وأوضحت "كانتاس" أن الركاب، الذين يتألف معظمهم من موظفيها، سيتم تزويدهم بأجهزة يمكن ارتداؤها لإجراء اختبارات خلال الرحلات الجوية.

وتقول الشركة إنها أجرت رحلات تجريبية على طول خطها المباشر من بيرث إلى لندن.

وتخطط الشركة إلى استخدام طائرات طراز "بوينج 787 9s" لتشغيل الرحلات التي تشكل جزءا من مشروعها المعروف باسم "شروق الشمس"، لكنها قالت إن القرار النهائي بشأن تشغيل الرحلات سيتم اتخاذه بحلول نهاية العام الجاري.

وقال آلن جويس الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس، لقناة "سي إن بي سي"، أمس الأول، "في الواقع، إنها أول مرة تنقل فيها شركة طيران تجارية من نيويورك إلى سيدني دون توقف، وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها الطيران من لندن إلى سيدني".

وأضاف أن الاختبار يتيح لنا التعامل مع أخطار "الإرهاق، وتأثيرها في الركاب والموظفين، كما يسمح لنا بالمساعدة على التطوير".

وتأمل الشركة بأن تسير رحلات جوية مباشرة بين نيويورك وسيدني، ولندن وسيدني بحلول عام 2022.