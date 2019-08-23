العنف يحرم مليوني طفل من الالتحاق بالمدارس في إفريقيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أمس، إن تصاعد الهجمات وتهديدات العنف أجبرت نحو مليوني طفل على عدم الالتحاق بالمدارس في غرب ووسط إفريقيا.

وأشارت المنظمة في تقرير جديد إلى أن هناك نحو 9300 مدرسة مغلقة في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وإفريقيا الوسطى والكونغو ومالي والنيجر ونيجيريا نتيجة لانعدام الأمن، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في نهاية عام 2017.

وقالت تشارلوت بتري جورنيتزكا نائبة المدير التنفيذي لليونيسف بعد زيارة المنطقة، بحسب "الألمانية" إن الهجمات المتعمدة على المدارس والتلاميذ والمدرسين تحرم الأطفال من حقهم في التعلم وتجعلهم خائفين على حياتهم.

وتعد الكاميرون، التي أدت فيها الاشتباكات بين الجيش وحركة انفصالية ناطقة باللغة الإنجليزية إلى انعدام الأمن على مدار العامين الماضيين، البلد الأكثر تضررا في المنطقة، حيث تم إغلاق أكثر من 4400 مدرسة بالقوة، وفقا لما خلصت إليه المنظمة.

وأشارت اليونيسف إلى أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر شهدت في الوقت نفسه زيادة في عدد المدارس المغلقة بمعدل ستة أضعاف بسبب الهجمات والتهديدات بالعنف منذ ما يزيد قليلا على عامين، من 512 في نيسان (أبريل) 2017 إلى 3005 في حزيران (يونيو) 2019.

وتعاني دول غرب ووسط إفريقيا من انعدام الأمن المستمر الناجم عن أنشطة جماعات متمردة ومسلحة وإرهابية مختلفة، من بينها بوكو حرام وداعش في غرب إفريقيا.