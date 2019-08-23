الصين تضيف 11.4 جيجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية.. تشكل 10% من كهرباء البلاد

ربطت الصين 11.4 جيجاوات من قدرات توليد الكهرباء الجديدة من الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء في النصف الأول من 2019، مما يصل بحصة الطاقة الشمسية من إجمالي القدرات العاملة لتوليد الكهرباء إلى عشرة بالمئة.

وقالت الإدارة الوطنية للطاقة اليوم الجمعة إن إجمالي قدرات الصين من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يبلغ حاليا 185.6 جيجاوات، بارتفاع نسبته 20 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الصين قدرات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 24 جيجاوات في النصف الأول من 2018.

وبعد أن زادت قدرات التوليد بمعدل قياسي بلغ 53 جيجاوات في 2017، قررت الصين في العام الماضي إبطاء وتيرة موافقة المشاريع الجديدة، مع قلق الحكومة بشأن عدم كفاية قدرات شبكة الكهرباء ومواجهة صعوبات في دفع مبالغ متأخرة للدعم سجلت 140 مليار يوان (19.74 مليار دولار).

ومنذ ذلك الحين، قالت الصين إنها ستمنح أولوية للمشاريع التي قد تعمل بدون استغلال الدعم.