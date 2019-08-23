صعود أسهم أوروبا قبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

صعدت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مع تركز جميع الأنظار على كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على تأكيد بأن المركزي الأمريكي ما زال متجها صوب تخفيض آخر لأسعار الفائدة في الشهر القادم.

ومن المقرر أن يلقى باول كلمته المرتقبة بشدة في ندوة جاكسون هول بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد محضر اجتماع البنك في يوليو والذي تسبب في انحسار توقعات سوق النقد بإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة الشهر القادم.

كما ساهمت بعض البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع في تهدئة مخاوف السوق من حدوث ركود، والتي كانت الدافع الرئيسي لعمليات بيع في النصف الأول من أغسطس وكذلك كانت التوقعات بأن المركزي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى سترد بإجراء المزيد من التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، ليتعافى من انخفاض سجله أمس الخميس بسبب قراءات متباينة لنمو الشركات في اقتصادات كبرى وفي الوقت الذي أثرت فيه قفزة للجنية الاسترليني سلبا على بورصة لندن.

كما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة، بينما ربح المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.6 بالمئة وتفوق في الأداء على بقية السوق.

وقفز سهم سيمكورب إيه.إس 7.7 بالمئة وتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر القياسي بعد أن رفعت الشركة المتخصصة في البرمجيات توقعاتها المالية للعام 2019.