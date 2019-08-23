إيكيا السويدية للأثاث تضخ استثمارات بقيمة 1.4مليار دولار في الصين رغم تراجع نمو المبيعات

أعلنت شركة إيكيا السويدية العملاقة للأثاث اليوم الجمعة أنها سوف تضخ استثمارات في الصين بقيمة 10 مليارات يوان (1.4مليار دولار) خلال الأشهر الـ12 المقبلة، كما سوف تفتتح أربعة متاجر جديدة في مختلف أنحاء البلاد بحلول أغسطس 2020 بالرغم من تراجع معدلات نمو مبيعاتها في الصين.

وأكدت الشركة أن معدل نمو مبيعاتها في الصين تراجع للعام الثالث على التوالي، في ظل التراجع الاقتصادي وانخفاض ثقة المستهلكين جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آنا باولاك كوليجا رئيسة فرع إيكيا في الصين قولها: "لدينا ثقة كبيرة في السوق الصيني، فهو واحد من أكثر الأسواق ديناميكية، وامامه مستقبل واعد".

وكانت كبرى شركات التجزئة في العالم تعتمد على صعود الطبقة الوسطى في الصين من أجل تحقيق معدلات نمو ضخمة، ولكنها الآن تواجه حالة غموض غير مسبوقة بشأن أداء الاقتصاد الصيني في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فيما تشير التوقعات إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد لن تتجاوز ستة بالمئة.

وقالت باولاك كوليجا خلال مؤتمر صحفي في الصين إن إيكيا سوف تعدل شكل عملياتها في الصين لتتناسب مع السوق المحلي، من خلال إطلاق آلية للمبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية المحلية على سبيل المثال.

ووصلت مبيعات إيكيا 38.8مليار يورو (43 مليار دولار) على مستوى العالم خلال العام الماضي.