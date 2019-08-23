دراسة ترصد تراجع أسعار العقارات في لندن

ذكر الموقع الإلكتروني "زوبلا" للتسويق العقاري في بريطانيا أن أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن تراجعت، رغم أن المشترين لم يلتفتوا إلى هذا الانخفاض في الأسعار.

وأفادت الدراسة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء بأن متوسط أسعار العقارات في العاصمة البريطانية يزيد الآن بواقع 13.1ضعفا عن متوسط عائدات الأفراد، في أدنى معدل لها خلال أكثر من أربع سنوات.

كما أوضحت الدراسة أن أسعار العقارات ظلت ثابتة خلال السنة المنتهية في يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الاستقرار ما لم يحدث تراجع كبير في حجم الطلب.

ونقلت بلومبرج عن ريتشارد دونيل مدير إدارة الأبحاث في موقع "زوبلا" قوله: "بالرغم من أن هذه الأنباء محل ترحيب، إلا أن الفجوة بين العائدات وأسعار العقارات لابد أن تنخفض بشكل أكبر من أجل إحداث تغيير حقيقي بالنسبة للأشخاص المهتمين بالشراء".

ويشهد سوق العقارات في لندن تراجعا بعد فترة طويلة من الازدهار، بعد أن ألقى قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله على سوق العقارات، ولكن الأسعار مازالت بعيدة عن متناول كثير من المهتمين بالشراء.

ويبلغ متوسط أسعار المنازل في العاصمة البريطانية 483100 جنيه استرليني (591555 دولار)، بزيادة عن أي مدينة أخرى في بريطانيا.