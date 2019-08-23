ألمانيا تطلق مليون سيارة كهربائية بحلول 2021

تتوقع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تصل ألمانيا إلى هدفها المتمثل في تسيير مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية على الطرق في 2021 أو 2022.

بحسب "الألمانية"، فقد أدلت ميركل بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي مع مارك روته رئيس الوزراء الهولندي في لاهاي.

وأعلنت الرابطة الاتحادية لقطاع الطاقة والمياه في ألمانيا زيادة عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا، موضحة أن عدد هذه النقاط زاد على 20500 نقطة بنهاية يوليو الماضي، أي زاد بنسبة 52 في المائة عما كان عليه قبل عام.

وأضافت الرابطة "إن 75 في المائة من هذه النقاط تُشغَّل من خلال قطاع الطاقة"، وقال شتفان كابفرير رئيس مجلس إدارة الرابطة "توسيع نطاق البنية التحتية العامة للشحن الكهربائي يواكب تطور السوق الحالية للسيارات الكهربائية"، لافتا إلى أن هناك نقاط شحن بصورة متزايدة في النطاق الريفي أيضا.

وناشد كابفرير الحكومة الاتحادية التغلب على أي عقبات تُوَاجَه في هذا القطاع، واستدرك قائلا "لكننا بحاجة إلى تطوير أسرع للبنية التحتية للشحن في القطاع الخاص وفي أماكن العمل، لأنه من الممكن أن يُشْحَن أغلب السيارات الكهربائية هنا في المستقبل"، وشدد على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية القيام بمزيد، لتحقيق ذلك.

من جهة أخرى، أعربت شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات عن أملها في تقديم صورة حقيقية وصديقة للبيئة بشكل أكبر، عقب فضيحة الديزل التي ترجع إلى عام 2015، جاء هذا خلال الكشف عن شعارها الجديد أمس.

وقال رالف براند شتاتر المدير التسويقي، من فولفسبورج، "فولكسفاجن" في طريقها إلى إنتاج سيارات للجميع بدون انبعاثات".

وأضاف "هدف الشركة هو أن تصبح رائدة عالمية في السيارات الكهربائية بمبيعات سنوية تصل إلى مليون سيارة كهربائية بحلول 2025، وتأمل "فولكسفاجن" أن يحقق الموديل الكهربائي بالكامل "أي دي دوت 3" مستوى الشعبية الدولية نفسه للبيتل والجولف".

وأكد براند شتاتر تغيير هوية "فولكسفاجن" التجارية بالوضع في الحسبان السيارات الكهربائية، وتعد تلك أول عملية إعادة تصميم للشعار منذ 2012.

وبدأت الشركة العمل على إعادة صياغة علامتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، بعد فضيحة الانبعاثات التي هزت الشركة.

وفي أيلول (سبتمبر) 2015، أثبتت هيئة أمريكية معنية بالبيئة أن "فولكسفاجن" استخدمت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل، يسمح بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات.