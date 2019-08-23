«الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أمس، طرحها المناقصة الرابعة لعام 2019، لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن الكمية المطروحة موزعة على 13 باخرة، بواقع ثماني بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وخمس بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد المهندس الفارس، أن هذه المناقصة تأتي امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو 2.5 مليون طن خلال العام المالي الجاري.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في يونيو الماضي، مناقصتها الثالثة للعام الجاري، لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2019، موزعة على 15 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر وثلاث بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.