229 شركة عقارية تتنافس للبيع على الخارطة في السوق السعودية

بلغ عدد الشركات المؤهلة من وزارة الإسكان للبيع أو تأجير المشاريع على الخارطة في برنامج "وافي" 229 شركة منذ بدء برنامج التأهيل.

واستحوذت الشركات في منطقة الرياض على نحو 40 في المائة من إجمالي الشركات، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.

وتمنح وزارة الإسكان حقا لهذه الشركات العقارية الحصول على ترخيص بيع وتسويق عقارات على الخارطة داخل المملكة، وذلك بعد استكمالها للمتطلبات النظامية للحصول على الرخص اللازمة لتلك المشاريع.

واشترطت وزارة الإسكان لتأهيل المطورين العقاريين، عددا من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، إضافة إلى شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة.

وألزمت الوزارة المطورين بتقديم سجل الإنجازات والخبرات والمنهجية التي سيتم اتباعها في تطوير المشروع.

ويمنح برنامج "وافي" للبيع على الخارطة تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية خدمية، صناعية وسياحية، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة. ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، إضافة إلى رخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.