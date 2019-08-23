اليوان عند أدنى مستوى في 11 عاما.. وإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

هبط اليوان الصيني أمس لأدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، ما حفز بنوكا صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة في السوق الآجلة.

بحسب "رويترز"، فقد تضافر انخفاض اليوان مع تراجعات الأسهم في هونج كونج بفعل مخاوف بشأن احتجاجات في المدينة، في دفع الدولارين النيوزيلندي والأسترالي إلى الانخفاض، ودعم الين مقابل عملات كبرى مقابلة.

وانحصرت بقية العملات في نطاق ضيق قبيل خطاب يلقيه اليوم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في جاكسون هول، الذي سيُدْرَس عن كثب بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، أبرز خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة.

والتوقعات بإجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة مرتفعة، وقد تسببت الدعوات العلنية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإجراء تيسير نقدي قوي، في وضع المركزي الأمريكي في مأزق.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي المنعقد في تموز (يوليو)، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو مزيد من التخفيضات.

وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0752 مقابل الدولار وهو أدنى مستوياته منذ آذار (مارس) 2008، قبل أن يتعافى قليلا إلى 7.0732، وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الدولار 0.29 في المائة إلى 7.0872 يوان.

ويؤكد متعاملون أن بنوكا صينية كبيرة مملوكة للحكومة قدمت الدعم لليوان، واستقر الدولار عند 106.43 ين بعد أن ربح 0.36 في المائة أمس الأول مسجلا أكبر ارتفاعاته منذ 13 آب (أغسطس).

ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداول الدولار عند 0.9828 بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 0.9831، فيما هبط الدولار الأسترالي 0.32 في المائة إلى 0.6761 دولار أمريكي ونزل 0.47 في المائة إلى 71.95 ين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6372 دولار أمريكي وهو أدنى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2016، وهبط 0.66 في المائة إلى 67.84 ين.

وتراجع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 91.46 بنس لليورو، متجها صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية، إذ تضغط الضبابية بشأن انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العملة، ومقابل الدولار الأمريكي، لم يسجل الاسترليني تغيرا يذكر عند 1.2127 دولار.

من جهة أخرى، استقرت أسعار الذهب أمس في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان المعدن الأصفر انخفض في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5 في المائة ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1458.52 دولار للأوقية.