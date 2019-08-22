الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على ارتفاع مدعومة بقطاع التجزئة

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس إذ دعمت نتائج قوية من شركات التجزئة، مثل نوردستورم، الثقة في طلب المستهلكين، في حين يتطلع المستثمرون لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من المؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 68.91 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 26271.64 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.51 نقطة أو 0.22 إلى 2930.94 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.58 نقطة أو 0.23 بالمئة ليصل إلى 8038.79 نقطة.