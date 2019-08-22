الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على ارتفاع مدعومة بقطاع التجزئة

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الخميس إذ دعمت نتائج قوية من شركات التجزئة، مثل نوردستورم، الثقة في طلب المستهلكين، في حين يتطلع المستثمرون لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيا لمزيد من المؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 68.91 نقطة بما يعادل 0.26 بالمئة إلى 26271.64 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.51 نقطة أو 0.22 إلى 2930.94 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 18.58 نقطة أو 0.23 بالمئة ليصل إلى 8038.79 نقطة.
أسواق الأسهم- العالمية
- أكبر صندوق سيادي بالعالم يجني 28.5 مليار دولار في الربع الثاني
- أكبر 10 شركات وزنا في السوق السعودية تستحوذ على 69 % من استثمارات الأجانب
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- «الاعتماد المهني» يرفع عدد المهندسين السعوديين 35 % ويتراجع بالوافدين 23 %
- محمد السادس: تطبيق الجمهوية المتقدمة في المغرب سيمكن من رفع الاستثمار
- ترمب يلغي زيارة للدنمرك بعد رفض بيع جزيرة جرينلاند
- "السياحة": من المأمول أن تصبح السعودية من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم.. نستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح
- "ميدغلف": المحكمة التجارية تلزم عضو منتدب سابق بدفع 152 مليون ريال
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- 28.5 مليار دولار أرباح أكبر صندوق سيادي في العالم من الأسهم والسندات في 3 أشهر
أضف تعليق