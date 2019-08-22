ترمب يشيد بالاقتصاد الأمريكي وينتقد البنك المركزي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم بأداء اقتصاد الولايات المتحدة قائلا إنه يمكنه تسجيل أرقام قياسية إذا أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، وسط مؤشرات اقتصادية ترسم صورة واضحة التباين.

وقال ترمب على تويتر "الاقتصاد يبلي بلاء حسنا بالفعل. مجلس الاحتياطي يستطيع بسهولة أن يجعله يحقق أرقاما قياسية".

وأظهر تقرير حكومي اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعا حادا الأسبوع الماضي بما يشير إلى سوق عمل قوية. لكن تقريرا آخر قال إن قطاع المصانع ينكمش للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، بينما أشارت عوائد سوق الخزانة الأمريكية مجددا إلى ركود محتمل.