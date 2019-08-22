حرائق "رئة الأرض" تظلم مدنا في عز الظهر

اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون، التي تعد رئة الأرض، إلى درجة أن أعمدة الدخان الناجمة عنها ظهرت في صور التقطت من الفضاء.

ونشر مرصد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الأرضي، صورا على موقعه الإلكتروني تظهر غطاء من الدخان يغطي مساحات شاسعة من الغابات الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال المرصد إن الدخان كان يحلق في السماء فوق آلاف الأميال من الغابات في البرازيل وفوق حدود الأخيرة مع بوليفيا وتشيلي وبيرو.

وطالت حرائق الغابات التي توصف بأنها "رئة الأرض"، ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، حيث أجبرت المركبات على تشغيل المصابيح في عز الظهيرة، بسبب الغيوم التي شكلتها حرائق غابات الأمازون القياسية.

وقالت السلطات البرازيلية إنه جرى تسجيل أكثر من 72 ألف حريق في الغابات خلال العام الجاري، لكن نحو 9500 منها اندلعت الأسبوع الماضي.

ويرتفع هذا الرقم بنسبة 83 في المائة عن الحرائق التي حدثت في الفترة نفسها من عام 2018.

وسياسيا، اتهم الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، منظمات غير حكومية بالضلوع في الحرائق، في محاولة للانتقام من سياسته البيئية.

وتوصف هذه الغابات بكونها "رئة الأرض"، إذ تبلغ مساحتها نحو 5.5 مليون كيلو متر مربع، وتعد أحد الأماكن المهمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إن المنظمات الأهلية ربما كانت وراء حرائق غابات الأمازون المطيرة للإضرار بصورة حكومته بعدما قرر تخفيض تمويلها.

ولم يقدم بولسونارو دليلا يؤكد هذا، لكنه قال "كل شيء يشير إلى أن المنظمات الأهلية تذهب إلى الأمازون لإضرام النار". وعند سؤاله على الدليل قال إنه ليس لديه "خطة مكتوبة، لا يتم التنفيذ بهذا الشكل".

وأشار إلى أن حكومته خفضت تمويل المنظمات الأهلية وهو ما قد يكون الدافع لإحراق الغابات كي تلحق الضرر بحكومته.

وقال خلال بث مباشر على "فيسبوك"،"توجد جريمة.. هؤلاء الناس يفقدون المال".

ومن المتوقع أن تثير تصريحات بولسونارو غضب منتقديه الذين يزداد قلقهم إزاء توجهات إدارته حيال غابات الأمازون المطيرة، أحد أهم حوائط الصد بالعالم أمام تغير المناخ. ويقع أكثر من نصف الأمازون داخل حدود البرازيل.