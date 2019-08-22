خلال 5 دقائق .. بيع سيارة جيمس بوند بـ 6.3 مليون دولار

شهدت صالة مزادات سوزبي الأمريكية بيع إحدى سيارات شركة صناعة السيارات الفارهة أستون مارتن، التي ظهرت في أحد أفلام سلسلة جيمس بوند التي حملت عنوان جولدن فنجر مقابل 6.385 مليون دولار، وحظيت السيارة بتصفيق حاد عند عرضها أمام المشاركين في المزاد.

وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، فإن التصفيق للسيارة جاء أول مرة عندما ظهرت سيارة جيمس بوند السابقة على المسرح المقام في فندق بورتولا بلاز، بعد عرض لقطات قصيرة من الفيلم القديم الذي ظهرت فيه السيارة.

وبدأت المزايدة بسرعة وبطراد، حيث حاول ستة مزايدين الفوز بالسيارة، حيث عرض أحد المزايدين 4.5 مليون دولار للحصول على السيارة، ليعرض مزايد آخر خمسة ملايين دولار، لتهدأ المزايدة قليلا وتقل المبالغ التي تتم إضافتها إلى السعر. واستغرق المزاد نحو خمس دقائق قبل استقراره على الشخص الفائز وذلك بحسب "الألمانية".

يذكر أن السيارة أستون مارتن دي بي 5، تم إنتاجها خصيصا لفيلم جولدن فنجر، حيث تم تزويدها بمدفع آلي وطبقة مصفحة ونظام ملاحي وأدوات أخرى تمت إضافتها عند تصنيع السيارة. وفيما بعد تم استخدامها في الترويج للجزء التالي من سلسلة أفلام جيمس بوند.

وتم تجديد السيارة في سويسرا عام 2012، حيث أصبحت قادرة على العمل بالطريقة نفسها التي كانت تعمل بها في الفيلم.

كانت التقديرات لسعر السيارة قبل طرحها للبيع في المزاد تراوح بين أربعة وستة ملايين دولار، لذلك فإن سعر البيع النهائي في المزاد الذي بلغ نحو 6.385 مليون دولار ينخفض إلى 5.8 مليون دولار، بعد خصم عمولة صالة المزادات يعد سعرا جيدا.