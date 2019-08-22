السجائر الإلكترونية ترفع عدد المصابين بأمراض تنفسية في أمريكا

ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الأول، أنه تم تسجيل 153 حالة لأمراض شديدة في الرئة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، في مناطق متفرقة من البلاد خلال الشهرين الماضيين.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بين تلك الإصابات التي وقعت بين مراهقين وشباب في 16 ولاية.

وأفادت المراكز الأمريكية بحسب "سكاي نيوز" بأنها لم تحدد سبب الأمراض، إلا أن جميع الحالات المسجلة تشمل استخدام السجائر الإلكترونية. كما لم يحدد الباحثون كذلك منتجا أو مركبا يربط بين جميع الحالات.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن السلطات تختبر عينات من المرضى ومنتجات السجائر الإلكترونية.

وكانت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت من مشكلة أمان محتملة تتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية بعد تلقي تقارير عن إصابة أشخاص يستخدمونها بنوبات مرضية.

وفي شأن ذي صلة، قالت دراسة إن نفخات قليلة من السجائر الإلكترونية يمكن أن تؤثر بشكل ملموس في الأوعية الدموية وتتداخل مع وظائفها الطبيعية، ويشمل ذلك حتى تدخين السوائل الخالية من النيكوتين. ويشتبه الباحثون في أن مكونات السائل تتحول إلى مواد ضارة محتملة أثناء التبخر.

وعلى الرغم من أن تبخر هذه السوائل يبدو غير ضار تماما مقارنة بالدخان المنبعث من التبغ، إلا أن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا الأمريكية أشارت إلى أن بخار السجائر الإلكترونية يحتوي على جذور حرة ومواد أخرى يحتمل أن تكون ضارة، وربما تكون مسببة للسرطان أيضا، حتى السوائل ذات النكهات الخالية من النيكوتين يمكن أن تكون خطيرة بشكل واضح. وهكذا، تشير تجارب الخلايا إلى تأثير ضار لبعض النكهات في خلايا جدران الأوعية الدموية.