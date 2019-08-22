تنبؤات بوفيات جماعية بسبب الكوارث المناخية

قال علماء من جامعة هومبلت الألمانية إن ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار درجتين منذ بداية النهضة الصناعية، سيؤدي خلال هذه الأعوام إلى زيادة موجات الحر الطويلة والجفاف والأمطار الغزيرة، مشيرين إلى أن هذه الظروف المناخية الشاذة يمكن أن تؤدي إلى وفيات جماعية بين البشر.

ووفقا للباحثين، فإن الاحتباس الحراري العالمي يؤدي إلى حدوث تغير في درجات الحرارة الصيفية، حتى إن زيادة صغيرة في شدتها ومدتها ستكون لها عواقب وخيمة على صحة الناس وإنتاج المحاصيل الزراعية والتنوع البيولوجي والاقتصادي وذلك بحسب "روسيا اليوم".

وتشير النماذج المناخية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى ضعف ثابت ومستمر لدورة الغلاف الجوي الصيفية، وهذا بدوره سيؤدي إلى تكون ظروف مناخية رطبة ودائمة في مناطق معينة وجفاف وحر في مناطق أخرى.

وبينت النماذج احتمال ظهور ظروف مناخية شاذة والمناطق الأكثر احتمالا لتضررها ستكون أمريكا الشمالية وأوروبا الوسطى وشمال آسيا. وهناك احتمال حدوث جفاف في وسط أمريكا الشمالية.

كما هو معلوم الحر الشديد الذي تعرضت له أوروبا عام 2018 تسبب في انخفاض إنتاج القمح في ألمانيا بنسبة 15 في المائة، وفي الوقت ذاته كان العام الأخير في الولايات المتحدة أكثر رطوبة طيلة فترة المراقبة.