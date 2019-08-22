الأسهم السعودية تقلص 50% من خسائرها عند الإغلاق

اغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنحو 63 نقطة، حيث اغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8445 نقطة.

وقلص السوق خسائره عند الإغلاق بنحو 54 في المائة، حيث وصلت الخسائر خلال الجلسة الى نحو 137 نقطة.

وياتي التراجع بضغط من بعض اسهم القطاع المصرفي وكذلك شركة الاتصالات السعودية والتي تراجعت بنحو 3.9 في المائة.

وبلغ حجم التداولات خلال جلسسة اليوم نحو 6.8 مليار ريال، حيث ارتفعت التداولات بدعم من الصفقات الخاصة والتي بلغت نحو 3.78 مليار ريال، في حين بلغت الاسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 202.6 مليون سهم تمت عبر تنفيذ 114 ألف صفقة

فيما كانت حركة الأسهم عند الإغلاق بنحو 35 شركة باللون الأخضر و 139 باللون الأحمر فيما تتداول 14 شركة على ثبات.

حيث تصدر الارتفاع أسهم شركة المصافي بمكاسب 3.8 في المائة تلاه أسهم شركة أميانتيت بمكاسب 2.4 في المائة ونحو 2.2 في المائة من المكاسب لاسهم شركة الكهرباء السعودية.

وتصدرت التراجعت أسهم شركة سلامة للتأمين بنحو 5.5 في المائة تلاه أسهم شركة بوان والذي تواجع بنحو 4.1 في المائة واتى ثالثاً أسهم شركة الإتصالات السعودية والذي فقد نحو 3.9 في المائة.