"الملكية الفكرية" : الرسومات حق لأصحابها مدى الحياة .. والسجن والغرامة للمتعدي

أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الرسومات تعد ملكا لأصحابها وهي من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن من صاحب الحق وذلك وفقا لأحكام النظام التي تنص على الحق الأدبي الذي لا يسقط أبدا سواء كان صاحب الحق حيا أو ميتا ويسقط الحق المالي بناء على الاتفاق أو العقد مع صاحب الحق في حال تم التنازل عن الرسمة لشخص أو جهة.

وأكدت الهيئة أن المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن 100 ألف ريال ويمكن لها إغلاق المنشأة التي ساهمت في الاعتداء على صاحب الحق مدة لا تزيد على شهرين وإزالة التعدي والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص وتحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة ويجوز للجنة النظر في إقرار تعويض مالي للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.

ودعت الهيئة أصحاب الرسومات المعتدى عليهم تقديم طلب الشكوى عبر بريدها الإلكتروني [email protected] أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام وإثبات التعدي وإرفاق بيانات المعتدي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.