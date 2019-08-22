31 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.77 مليار ريال

شهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، إجراء31 صفقة خاصة بقيمة 3.77 مليار ريال على نحو 79.39 مليون سهم على عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الراجحي 66.2 30,000 1,986,000 الراجحي 66.2 18,000 1,191,600 الراجحي 66.2 60,000 3,972,000 المجموعة السعودية 23.38 1,443,600 33,751,368 سبكيم العالمية 19.74 2,163,109 42,699,772 الجزيرة 14.84 4,514,892 67,000,997 سابك 103.4 5,884,168 608,422,971 جرير 169.8 519,472 88,206,346 المتقدمة 59.1 362,518 21,424,814 المراعي 51.9 1,498,603 77,777,496 الإنماء 24.08 8,561,135 206,152,131 التعاونية 72 391,920 28,218,240 ينساب 56.4 1,666,256 93,976,838 الإتصالات 112.8 2,678,867 302,176,198 سبكيم العالمية 19.74 85,703 1,691,777 مجموعة صافولا 32.05 1,675,581 53,702,371 سامبا 31 6,904,600 214,042,600 سافكو 83.5 1,095,283 91,456,131 أسمنت السعودية 68 471,319 32,049,692 سابك 103.4 962,993 99,573,476 ساب 37.35 1,283,163 47,926,138 الراجحي 67.4 10,940,146 737,365,840 الرياض 27 7,330,059 197,911,593 التصنيع 14.94 2,808,612 41,960,663 الأهلي 51.7 7,725,459 399,406,230 جرير 169.8 49,258 8,364,008 إتحاد إتصالات 25 2,671,111 66,777,775 السعودي الفرنسي 38 4,259,055 161,844,090 المتقدمة 59.1 253,261 14,967,725 المراعي 51.9 131,796 6,840,212 الإتحاد التجاري 14.62 951,893 13,916,676