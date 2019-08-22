31 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.77 مليار ريال

شهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، إجراء31 صفقة خاصة بقيمة 3.77 مليار ريال على نحو 79.39 مليون سهم على عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
الراجحي
|
66.2
|
30,000
|
1,986,000
|
الراجحي
|
66.2
|
18,000
|
1,191,600
|
الراجحي
|
66.2
|
60,000
|
3,972,000
|
المجموعة السعودية
|
23.38
|
1,443,600
|
33,751,368
|
سبكيم العالمية
|
19.74
|
2,163,109
|
42,699,772
|
الجزيرة
|
14.84
|
4,514,892
|
67,000,997
|
سابك
|
103.4
|
5,884,168
|
608,422,971
|
جرير
|
169.8
|
519,472
|
88,206,346
|
المتقدمة
|
59.1
|
362,518
|
21,424,814
|
المراعي
|
51.9
|
1,498,603
|
77,777,496
|
الإنماء
|
24.08
|
8,561,135
|
206,152,131
|
التعاونية
|
72
|
391,920
|
28,218,240
|
ينساب
|
56.4
|
1,666,256
|
93,976,838
|
الإتصالات
|
112.8
|
2,678,867
|
302,176,198
|
سبكيم العالمية
|
19.74
|
85,703
|
1,691,777
|
مجموعة صافولا
|
32.05
|
1,675,581
|
53,702,371
|
سامبا
|
31
|
6,904,600
|
214,042,600
|
سافكو
|
83.5
|
1,095,283
|
91,456,131
|
أسمنت السعودية
|
68
|
471,319
|
32,049,692
|
سابك
|
103.4
|
962,993
|
99,573,476
|
ساب
|
37.35
|
1,283,163
|
47,926,138
|
الراجحي
|
67.4
|
10,940,146
|
737,365,840
|
الرياض
|
27
|
7,330,059
|
197,911,593
|
التصنيع
|
14.94
|
2,808,612
|
41,960,663
|
الأهلي
|
51.7
|
7,725,459
|
399,406,230
|
جرير
|
169.8
|
49,258
|
8,364,008
|
إتحاد إتصالات
|
25
|
2,671,111
|
66,777,775
|
السعودي الفرنسي
|
38
|
4,259,055
|
161,844,090
|
المتقدمة
|
59.1
|
253,261
|
14,967,725
|
المراعي
|
51.9
|
131,796
|
6,840,212
|
الإتحاد التجاري
|
14.62
|
951,893
|
13,916,676
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