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أسواق الأسهم- السعودية

31 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.77 مليار ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، إجراء31   صفقة خاصة بقيمة 3.77 مليار ريال على نحو 79.39 مليون سهم على عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

الراجحي

    66.2

                  30,000

               1,986,000

الراجحي

    66.2

                  18,000

               1,191,600

الراجحي

66.2

60,000

3,972,000

المجموعة السعودية

23.38

             1,443,600

             33,751,368

سبكيم العالمية

19.74

             2,163,109

             42,699,772

الجزيرة

14.84

             4,514,892

             67,000,997

سابك

103.4

             5,884,168

           608,422,971

جرير

169.8

                519,472

             88,206,346

المتقدمة

59.1

                362,518

             21,424,814

المراعي

51.9

             1,498,603

             77,777,496

الإنماء

24.08

             8,561,135

           206,152,131

التعاونية

72

                391,920

             28,218,240

ينساب

56.4

             1,666,256

             93,976,838

الإتصالات

112.8

             2,678,867

           302,176,198

سبكيم العالمية

19.74

                  85,703

               1,691,777

مجموعة صافولا

32.05

             1,675,581

             53,702,371

سامبا

31

             6,904,600

           214,042,600

سافكو

83.5

             1,095,283

             91,456,131

أسمنت السعودية

68

                471,319

             32,049,692

سابك

103.4

                962,993

             99,573,476

ساب

37.35

             1,283,163

             47,926,138

الراجحي

67.4

           10,940,146

           737,365,840

الرياض

27

             7,330,059

           197,911,593

التصنيع

14.94

             2,808,612

             41,960,663

الأهلي

51.7

             7,725,459

           399,406,230

جرير

169.8

                  49,258

               8,364,008

إتحاد إتصالات

25

             2,671,111

             66,777,775

السعودي الفرنسي

38

             4,259,055

           161,844,090

المتقدمة

59.1

                253,261

             14,967,725

المراعي

51.9

                131,796

               6,840,212

الإتحاد التجاري

14.62

                951,893

             13,916,676
 
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