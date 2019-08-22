أسهم أوروبا تنخفض مع انحسار آمال استمرار المركزي الأمريكي في التيسير

اقتفت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس أثر تراجع الأسواق الآسيوية، إذ ضعُفت المعنويات بفعل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أظهر أن صانعي السياسات اعتبروا خفض الفائدة في الشهر الماضي عملية إعادة ضبط وليس شروعا في تيسير نقدي مستدام.

وجميع الأنظار على مؤشري مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو التي تصدر اليوم.

وتراجع مؤشر القطاع الصناعي 0.59 بالمئة وضغط على المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الذي انخفض 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأمريكي الذي نشر أمس الأربعاء أن صناع السياسات انقسموا بشدة حول خفض الفائدة في يوليو تموز، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

ومن المقرر صدور محضر آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.

وهوت أسهم أمبو إيه/إس 17.7 بالمئة لتتذيل المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات وهامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب للعام بالكامل.