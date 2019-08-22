"ذا روك" الممثل الأعلى أجرا بقائمة فوربس بـ 89 مليون دولار

تصدر الممثل الأمريكي دواين جونسون ، المعروف باسم "ذا روك" ، قائمة مجلة فوربس لأعلى عشرة ممثلين أجراً في العالم، بحصوله على 89.4مليون دولار في الفترة ما بين أول يونيو 2018 والشهر نفسه من العام الجاري .2019

ويعرض حاليا له فيلم "فاست آند فيوريوس: هوبس آند شو" على شاشات السينما أمام الممثل البريطاني جيسون ستاثام.

وحل في المركز الثاني في قائمة فوربس الممثل الأسترالي كريس هيمسورث بـ 76.4مليون دولار، ومعظمها من فيلم "أفينجرز: إندجيم".

وجاء في المركز الثالث الأمريكي روبرت داوني بـ 66 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2018 حتى نهاية مايو .2019

