ترمب: الحرب التجارية مع الصين ليست حربي لكنني "المختار" لخوضها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنّ الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه وأنّ رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنّه "المختار" من الله لأداء هذه المهمّة.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مطوّل عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون".

وأضاف "أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه المهمة"، قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح ذراعيه قائلاً "أنا هو المختار"، مقتبساً في ذلك مصطلحاً توراتياً.

وفرض ترمب رسوماً جمركية قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً، كما يعتزم فرض تعرفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي من أنّ حرب ترمب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي، لا يبدو أنّ سيد البيت الأبيض بصدد التخفيف من وطأة هذه الحرب.

وقال ترمب الأربعاء "أنا أواجه الصين. أنا أواجه الصين في التجارة، وهل تعرف ماذا؟ نحن نفوز".

وأضاف "لقد وضعني الناس في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع وهذا ما أقوم به".