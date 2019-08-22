تراجع السياحة في كوبا 23.6% بعد عقوبات ترمب

شهدت كوبا تراجعا بنسبة 23.6% في عدد السائحين خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، في ظل العقوبات المفروضة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسبما أظهرت بيانات جديدة.

وتراجعت السياحة الدولية إلى الجزيرة خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تموز/يوليو 2019 بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قام نحو 90 ألف سائح بزيارة الجزيرة في تموز/يوليو مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير السياحة مانويل ماريو للبرلمان الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن تشهد كوبا تراجعا في السياحة بحلول نهاية العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بعام .2018

يشار إلى أن السياحة تعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكوبي ، خاصة مع تراجع عائدات التجارة مع فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية.

