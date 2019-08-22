عبدالغني: سأحدد متى أتوقف

استغرب حسين عبدالغني قائد فريق الأهلي لكرة القدم الانتقادات التي طالت فريقه أخيرا جراء الخروج من دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام الهلال 3 /4 بمجموع المباراتين، وقال: "صحيح أننا خرجنا من تلك الأدوار التي كنا نظمح فيها جميعا كأجهزة فنية وإدارية ولاعبين لتجاوزها والوصول إلى مراحل متقدمة إلا أننا لم نوفق ولم تكتب لنا".

وأضاف: "بالعودة إلى اللقاءين ظهر الأهلي بشكل جيد، ونافسنا بشكل قوي بحثا عن النتيجة خاصة في الإياب إلا أننا لم نوفق في النهاية".

وزاد: "من الصعب جدا الحكم بشكل نهائي على الفريق بعد المباراتين، نعم خرجنا وليس نهاية المطاف، أمامنا مشوار آخر وتحدٍ جديد سنعمل كل ما في وسعنا لتقديم وتحقيق الأفضل".

ودافع عبدالغني عن الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكو فيتش جراء حدة الانتقادات التي تعرض لها أخيرا، وقال: "من الظلم جدا انتقاد الجهاز الفني والحكم عليه بشكل متسرع ما زلنا في أول الطريق والمشوار طويل".

وأضاف: "هناك عمل وجهد كبيران يقدمان من الجهاز الفني ونحن كلاعبين نعمل على تنفيذ وتطبيق كل ما هو مطلوب منا أثناء التدريبات والمباريات".

وشدّد على أنه هو صاحب القرار أولا وأخيرا عن اعتزال كرة القدم، وقال: "أنا الوحيد الذي سأحدد متى يمكنني التوقف عن المشاركة والاعتزال إذا أحسست بأني غير قادر على العطاء فبالتأكيد سأتوقف".

وأضاف: "أنهينا الاستعدادات كافة للقاء العدالة اليوم في الجولة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسنسعى بقوة للظفر بنتيجته".

ميدانيا، وقف برانكو في التدريبات التي جرت البارحة على الخطة الفنية التي سينتهجها أمام العدالة من خلال المناورة الميدانية القصيرة التي أجراها للاعبين على كامل أرضية الملعب، وطالبهم بضرورة التركيز وتطبيق كل ما هو مطلوب.