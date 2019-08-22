الهلال ينتظر كويلار بعد الفجر

يتحدد مصير انتقال الكولومبي جوستافو كويلار إلى نادي الهلال اليوم بعد آخر مبارياته مع فلامنجو أمام إنترناسينوال في كأس ليبرتادوريس فجرا.

وتوقف بولونيا الإيطالي عن مزاحمة الهلال للظفر باللاعب الكولومبي حيث لم يعجب النادي الإيطالي التأخير في الرد ليخرج من الصفقة التي لا يوجد فيها إلا الهلال مهتما بها.

وسيدفع الهلال نحو ثمانية ملايين يورو (35 مليون ريال برازيلي) مع راتب أعلى بثلاثة أضعاف لكويلار مما يتقاضاه مع ناديه.

من جهة ثانية، وصف الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال مباراة أبها غدا في أول مشوار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود، بالصعبة والمبهمة، وقال "يجب أن نحترم الخصم، وأن تكون بدايتنا جيدة وقوية، وتحسم المباريات بالإعداد والتحضيرات وليس بـ الـ 90 دقيقة".

وأضاف "على اللاعبين أن يضعوا في أذهانهم أن أمامهم الآن فقط مواجهة أبها، دون النظر لغيرها، وأننا نبدأ من الصفر في المنافسة، ويجب التركيز عليها فقط، وأن الإمكانات والأسماء لا تجلب الفوز وحدها".

وبين أن التعاقد مع اللاعبين صالح الشهري، وأمير كردي إضافة للهلال، وأنهما هنا لتقديم الإضافة له.

من جهته، وعد اللاعب البيروفي كاريلو، جماهير الهلال بأنهم سيشاهدون نسخة مختلفة منه خلال هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، مؤكدا أنها وقفت معه وطالبت بتجديد عقده، مشيرا إلى أن عامل الجو ليس مهما بشكل كبير، وقال "هو مؤثر في الجميع وليس في كاريلو وحده".

فنيا، أدى الهلال أمس مرانه الرئيس حيث استهله لوشيسكو بتدريبات لياقية قبل أن يفرض تطبيقات تكتيكية، ومن ثم مناورة على جزء من الملعب.