الكرة في الملعب

يستهل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة ضمك الوافد الجديد، عندما يستقبله اليوم على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الأولى للمسابقة، التي سيلعب فيها الأهلي أيضا أمام العدالة الوافد الجديد أيضا إلى المسابقة.

ويدخل النصر اللقاء بمعنويات عالية بعد بلوغه الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على حساب الوحدة الإماراتي، فضلا عن الاستقرار الفني الذي يعيشه بعدم إجرائه أي تغييرات على عناصره الأجنبية التي أسهمت في تتويجه بالدوري، وعلى رأسها هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نورالدين أمرابط، إضافة إلى البرازيليين مايكون وجوليانو، والنيجيري أحمد موسى وتدعيم خط هجومه بصالح آل عباس القادم من نجران.

لكن النصر سيفتقد إلى خدمات الوافد الجديد عبدالفتاح آدم، يحيى الشهري، وعبدالعزيز الجبرين للإصابة، والبرازيلي بيتروس ماثيوس بسبب الإيقاف.

في المقابل، يتطلع ضمك الذي يوجد في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، وأكثر الأندية نشاطا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أجرى 20 تعاقدا، منها خمس صفقات أجنبية، إلى ظهور مشرف هذا الموسم يضمن من خلاله البقاء في دوري الأضواء.

ولم تتضح الرؤية حول مشاركة محترفه الجديد المغربي محسن ياجور بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع الأهلي إلى بداية مثالية عندما يستضيف العدالة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وكل أمله في تعويض إخفاق الموسم الماضي بعد عدم تحقيق أي بطولة واكتفى بالمركز الرابع في سلم الترتيب. يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مهزوزة أيضا بعد خروجه من دوري أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال الذي فاز بمجموع المباراتين 4 /3.

وعزز الأهلي صفوفه للموسم الجديد بأربعة لاعبين محليين، هم: خالد البركة، محمد خبراني، يزيد البكر، وسلطان مندش، كما تعاقد مع ثلاثة أجانب لتدعيم خط الوسط والدفاع، وما زالت الإدارة تعمل على إتمام الصفقة الأخيرة بعدما جددت الثقة بالبرازيلي جوزيف دي سوزا، السوري عمر السومة، ودجانيني تفاريس القادم من الرأس الأخضر، إضافة إلى الظهور الأول للمدافع البوسني إرفين زوكانوفيتش، ومواطنه إلفيس ساريتش، إلى جانب الصربي دانييل أليكسيتش.

ويمني العدالة الصاعد أيضا للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الكبار بتقديم مستوى مشرف، بعد أن تعاقد مع 13 لاعبا منهم خمسة أجانب وثمانية محليين.