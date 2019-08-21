"إنتل" تطلق أول شريحة مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي

أطلقت إنتل كورب البارحة الأولى أحدث معالجاتها، والأول لها المزود بخاصية الذكاء الاصطناعي، والمصمم للاستخدام في مراكز الحوسبة الضخمة.

وقالت "إنتل" إن الشريحة، تحمل اسم نرفانا إن إن بي – آي أو سبرينجهيل، وإنها ترتكز على معالج آيس ليك بتقنية "عشرة نانومترات"، ما سيسمح لها بالتعامل مع أحمال عالية باستخدام أقل قدر من الطاقة.

وأوضحت بحسب "رويترز" أن "فيسبوك" بدأت تستخدم المنتج، مضيفة أن أول منتجاتها للذكاء الاصطناعي يأتي بعد أن استثمرت في شركات ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها هابانا لابز ونيورو بليد.

وقال نافين راو، المدير العام لمجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي في إنتل، "للوصول إلى وضع الذكاء الاصطناعي في كل مكان مستقبلا، فإنه يتعين علينا التعامل مع أحجام ضخمة من البيانات المولدة والتأكد من تزود المؤسسات بما تحتاجه لاستخدام البيانات بكفاءة ومعالجاتها حيثما يجري تجميعها".

وقالت الشركة إن الرقاقة الجديدة ستساعد معالجات إنتل زيون في الشركات الكبيرة مع تنامي الحاجة إلى عمليات حوسبية معقدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن شركة إنتل تعد من أكبر شركات التقنية في العالم وهي متخصصة في صناعة رقاقات ومعالجات الكمبيوتر.