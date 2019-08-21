ابتكار جهاز ذكي يحسن الذاكرة ويزيد من سرعة التعلم

كشفت شركة هيم عن جهاز ذكي قابل للارتداء بشكل لصاقة، يعمل بمبدأ التحفيز العصبي، يحسن ذاكرة من يرتديه، ويزيد من سرعة التعلم لديه.

ووفقا للشركة توصل الباحثون إلى أن الجهاز أسهم في تحقيق تحسن بنسبة 20 في المائة في ذاكرة الأشخاص الذين ارتدوه لمدة 15 دقيقة، مقارنة بآخرين لم يستعملوا الاختراع.

كذلك سرع الجهاز من المعدل التعليمي لمرتديه بمعدل 120 مرة، حسبما ذكرت الشركة التي تتيح الاختراع للشراء بمبلغ 99 دولارا لـ12 لصاقة.

يوفر الجهاز تحفيزا كهربائيا معتدلا أثبت العلماء سلامته بعد اختبارات دامت أكثر من 30 عاما، إذ يبعث بنبضة كهربائية للقشرة الأمامية للمخ، تنتشر بعدها في أنحاء هذا العضو.

ويستهدف اختراع الشركة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما، ويواجهون صعوبات في قراءة وتعلم مهارات ومعلومات غير مألوفة لديهم.