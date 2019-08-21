ارتفاع ضغط الدم في 30 من العمر يعرض الدماغ لمخاطر

يحتاج الشباب بعد عمر الـ 30 إلى متابعة ضغط الدم بشكل منتظم، وذلك لحماية الدماغ من أضرار محتملة في مراحل لاحقة من العمر، وفقا لدراسة حديثة.

وكشفت هذه الدراسة عن أن هناك فرصة متاحة لحماية الدماغ بداية من العقد الرابع وحتى الأعوام الأولى من العقد السادس من العمر.

ومن خلال متابعة البيانات الصحية الخاصة بنحو 500 شخص، ربطت الدراسة بين ضغط الدم المرتفع لديهم في أوائل منتصف العمر، والأضرار التي لحقت بهم في مراحل عمرية لاحقة، التي تضمنت مشكلات في الشرايين وضمورا في خلايا الدماغ.

وقال خبراء إن ارتفاع ضغط الدم في مرحلة حرجة في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من العمر يسرع من وتيرة الأضرار التي يتعرض لها الدماغ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها الربط بين ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر وارتفاع احتمالات الإصابة بالخرف، لكن العلماء يريدون التوصل إلى فهم أوضح لهذه العلاقة وكيف تتطور.

وفي إطار هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة "لانسيت" المتخصصة في علم الأعصاب، خضع المشاركون لقياس ضغط الدم وعمليات مسح للدماغ.

وتوصل الباحثون إلى أن هناك علاقة بين مستويات ضغط الدم المرتفعة في المرحلة العمرية من 36 إلى 43 عاما، وضمور خلايا الدماغ.

من المعروف أن الدماغ يتعرض لضمور مع التقدم في العمر، لكن أعراض ذلك تظهر جلية لدى المصابين بأمراض الأعصاب، وأبرزها مرض "الخرف الوعائي".

وبينما لم تظهر إشارات إلى تعرض الأشخاص الذين خضعوا للدراسة لإعاقة إدراكية، قال الباحثون إن ضمور الدماغ عادة ما يسبق ظهور هذا النوع من الإعاقة، لذا رأى الباحثون ضرورة متابعة هذه الحالات على مدار الأعوام المقبلة لملاحظة ظهور تلك الأعراض.

كما يرتبط ارتفاع ضغط الدم في المرحلة العمرية من 43 إلى 53 عاما بظهور إشارات لوجود مشكلات في الأوعية الدموية أو ما يسمى بـ"الأزمات القلبية المصغرة" عند بلوغ السبعينيات من العمر.