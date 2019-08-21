أكبر صندوق سيادي بالعالم يجني 28.5 مليار دولار في الربع الثاني

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي اليوم الأربعاء إنه حقق عائدا على الاستثمار نسبته ثلاثة بالمئة في الربع الثاني من العام ليجني 256 مليار كرونة نرويجية (28.5 مليار دولار).

ويستثمر صندوق الثروة السيادي إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات الأجنبية والعقارات.