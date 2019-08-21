محادثات اندماج "فيات" و "رينو" تنعش أسهم أوروبا بعد جلسة من الخسائر الحادة

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة في حين أشار السماسرة إلى أن تقريرا إيطاليا عن استمرار محادثات الاندماج بين فيات كرايسلر أوتوموبيلز ورينو يدفع أسهم قطاع السيارات للصعود. وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش وتعافي المؤشر الإيطالي من خسائر الجلسة السابقة في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة في إيطاليا. وارتفع مؤشر بورصة ميلانو 0.89% وكسب مؤشر البنوك الإيطالي 0.96%. وارتفعت أسهم رينو وفيات نحو 1.7%. كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقال أمس مما قد يمهد الطريق أمام حكومة ائتلافية جديدة. وارتفع سهم كابيتا 4.3% ليتصدر قائمة المؤشر ستوكس 600 بعدما رفع جولدمان ساكس تصنيفه للسهم إلى توصية بالشراء.