اضطرابات هونج كونج ترجئ إدراج "علي بابا" أسهما بقيمة 15 مليار دولار في بورصتها

قال مصدران مطلعان لرويترز إن مجموعة علي بابا القابضة أكبر شركة تجارة الكترونية في الصين أرجأت عملية إدراج‭‭ ‬‬أسهمها التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار في هونج كونج في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية في المركز المالي الآسيوي. ويراقب المجتمع المالي خطط علي بابا للإدراج ببورصة هونج كونج عن كثب لتعطي مؤشرا على بيئة الأعمال في المدينة الخاضعة للحكم الصيني وتتيح الاطلاع علي نظرة بكين للوضع.

وقال أحد المصدرين إنه بينما لم يتم وضع جدول زمني رسميا بعد فإن على بابا قد تدشن العملية في أكتوبر لجمع ما بين 10 و 15 مليار دولار حين تهدأ التوترات السياسية وتصبح الأوضاع في السوق مواتية أكثر. وذكر المصدر الثاني أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل العملية التي كانت مقررة في الأصل في أواخر أغسطس في اجتماع مجلس الإدارة قبل إعلان أحدث نتائج لعلي بابا في الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدران أن التأجيل يرجع لعدم الاستقرار المالي والسياسي في هونج كونج في ظل احتجاجات مؤيدة للديمقراطية مستمرة منذ 11 اسبوعا والتي أضحت أكثر عنفا لتعاني المدينة من حالة من الفوضى. وقال المصدر الأول "سيكون من غير الحكمة إلى حد بعيد إطلاق الصفقة الآن أو في وقت قريب. من المؤكد أن الصين ستشعر بضيق إذا منحت هونج كونج هدية كبيرة كهذه في ظل ما يحدث في المدينة". ورفض المصدران الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولان بالحديث لوسائل الاعلام. وامتنعت علي بابا عن التعقيب.