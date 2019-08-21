ترقب مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة يهبط بالذهب إلى 1503 دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة. ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1503.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بامريكا 0.2% ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو الذي قرر خلاله البنك المركزي الأمريكي خفض الاسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في 2008. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجله يوم الاثنين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.4% ليصل إلى 845.08 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.7% إلى 1481.13 دولار للأوقية.