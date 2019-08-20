الدولار يضعف مع تجدد انخفاض عوائد السندات الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، انسجاما مع انخفاض في عوائد سندات الخزانة، مع تأهب المستثمرين لمواقف تصب في اتجاه التيسير النقدي خلال ندوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج هذا الأسبوع، حيث يتوقع الكثيرون الإعلان عن إجراء ما لتهدئة المخاوف من ركود أمريكي.

وتسرب تحاشي المخاطرة إلى السوق بعد يوم من ابتهاج المستثمرين لإمكانية اتخاذ البنوك المركزية العالمية إجراءات جديدة لتعزيز اقتصاداتها المتأزمة.

وترقب الأسواق بحذر أيضا كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول يوم الجمعة.

وقال خوان بيريز، متعامل سوق الصرف والمحلل لدى تيمبوس في واشنطن "هناك الكثير من مؤشرات الركود ومن المتوقع أن يتناولها باول وأن يقول على الأرجح إننا بصدد خفض الفائدة."

وأضاف "ما تحاول السوق استيعابه هو أن هناك مؤشرات حقيقية سبق أن حدثت قبل ركود... في نهاية المطاف، ستواصل الملاذات الآمنة صعودها."

وتراجع الدولار 0.4 بالمئة إلى 106.24 ين وهبط 0.4 بالمئة أيضا أمام الفرنك السويسري إلى 0.9777 فرنك.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 98.166 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى ذروته في أسبوعين ونصف عند 98.40. وبلغ المؤشر ذروته للعام 2019 عندما سجل 98.932 في مطلع الشهر.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1102 دولار، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي استقالته اليوم بينما شن هجوما حادا على وزير داخليته ماتيو سالفيني الذي اتهمه بإغراق الائتلاف الحاكم وتعريض الاقتصاد للخطر في سبيل مكاسب شخصية وسياسية.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2170 دولار وتراجع 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 91.20 بنس.