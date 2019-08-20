توقف موجة صعود الأسهم الأمريكية مع تراجع القطاع المالي

دفعت الشركات المالية الأسهم الأمريكية للانخفاض اليوم الثلاثاء لتنهي موجة صعود دامت لثلاث جلسات مع ترقب المستثمرين لتصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مطلع الأسبوع القادم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 170.09 نقطة بما يعادل 0.65 بالمئة إلى 25965.7 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.88 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 2900.77 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.25 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 7948.56 نقطة.