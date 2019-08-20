السودان يشكل مجلسا سياديا من 11 عضوا بقيادة "البرهان"

قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان في مؤتمر صحفي إن السودان أكمل اليوم الثلاثاء تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا سيدير البلاد لفترة انتقالية من ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وسيقود مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أبريل نيسان عندما أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير.