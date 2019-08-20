كونتي يستقيل ويرأس حكومة تصريف أعمال وإيطاليا تدخل المجهول

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته مساء الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا الذي كلّفه تصريف الأعمال على رأس الحكومة المستقيلة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحكومي بين حركة 5 نجوم القريبة منه وحزب الرابطة بزعامة غريمه وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وبعيد الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ) وصل كونتي إلى القصر الرئاسي حيث قدّم استقالته إلى الرئيس الذي كلّفه كما جرت العادة تصريف الأعمال.

ومع انتهاء عمر حكومة كونتي التي ولدت قبل 14 شهراً، تدخل إيطاليا مرحلة من عدم اليقين مفاتيحها في جيب الرئيس ماتاريلا الذي يعود إليه أمر الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو العمل على تشكيل حكومة جديدة تتمتع بأكثرية نيابية.

وعصر الأربعاء في الساعة 16,00 سيبدأ ماتائيلا مشاورات ستستمر حتى ليل الخميس، تشارك فيها الطبقة السياسية الإيطالية بأكملها، وذلك بهدف استكشاف إمكانية تشكيل أغلبية نيابية جديدة.

ومن الفرضيات المحتملة أن يطلب رئيس الجمهورية من كونتي تشكيل حكومة انتقالية لا تضم حزب الرابطة.

وكان كونتي وجّه في خطاب أمام مجلس الشيوخ انتقاداً شديداً إلى وزير الداخلية، معتبراً "أنّه خدم مصالحه الخاصة ومصالح حزبه".

وقال إن "حضّ المواطنين على التصويت جوهر الديموقراطية، لكن الطلب منهم الاقتراع كل سنة غير مسؤول".

وتابع كونتي أن "البلاد بحاجة ملحة الى تبني تدابير لاعطاء دفع للنمو الاقتصادي والاستثمارات".

وأضاف "سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا ... سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي" بعد النقاشات.

كما انتقد رئيس الوزراء سالفيني "لعدم احترامه القواعد والمؤسسات" ولأنه طالب بانتخابات مبكرة للحصول على "كامل السلطات".

وقال كونتي "عزيزي وزير الداخلية سمعت مطالبتك ب+كامل السلطات+ ودعوة انصارك للنزول الى الشارع لدعمك. هذا موقف يقلقني".

وتابع "لا نحتاج الى صلاحيات تامة بل الى قادة لديهم حس المؤسسات".

وبدت القطيعة أمراً واقعاً صباح الثلاثاء مع التصريحات اللاذعة التي أطلقها زعيم الرابطة ضدّ الساعين إلى تشكيل ائتلاف بين "خمس نجوم" والحزب الديموقراطي (يسار وسط) "فقط من أجل عدم خسارة مقاعدهم".

وتساءل في مداخلة عبر إذاعة "24"، "ماذا ستمثل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم؟ أي معنى لحكومة تضم كل هؤلاء الأشخاص +المعادين لسالفيني+؟".

وبدا سالفيني في الأيام الأخيرة ساعياً للتوصل إلى مصالحة مع "خمس نجوم" بالاعتماد على الخلافات بين التيارين اليساري واليميني بداخلها بزعامة لويجي دي مايو، حليفه السابق. وقال إنّ "هاتفي يبقى مفتوحاً".

غير أنّ مؤسس الحركة بيبي غريلو أغلق الباب أمام هكذا فرضية في نهاية الاسبوع، معتبراً أنّ سالفيني "خائن غير جدير بالثقة".

وأطلق زعيم الرابطة المعركة في 8 آب/أغسطس إثر اتهامه شركاءه في حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات القائمة) بتكرار رفض مشروع خفض الضرائب ومشاريع أخرى.

وكان سالفيني يعوّل على عنصر المفاجأة وإضعاف "خمس نجوم". كما كان يعوّل أيضاً على استطلاعات الرأي التي تمنحه نسبة بين 36 و38% من التأييد، وهي نسبة معاكسة لنتائج انتخابات 2018 التشريعية حين حصدت "خمس نجوم" 32% من الأصوات (بين 15 و16% في التوقعات الحالية)، وحصدت الرابطة نسبة 17%.

وقبل جلسة مجلس الشيوخ، رفع متظاهرون أمام المبنى لافتة كتب عليها "كونتي، إيطاليا تحبك"، وهو الذي تحوّل في غضون 10 أيام من "رجل غير معروف إلى السيّد (رئيس الوزراء) كونتي"، وفق الخبير في الأزمات الإيطالية الصحافي المخضرم آلدو غارسيا.

وأرسل دي مايو رسالة إلى كونتي وصفه فيها ب"الجوهرة النادرة، خادم الأمة الذي لا غنى لإيطاليا عنه".

وجاءت فكرة التحالف بين الحزب الديموقراطي وحركة 5 نجوم من رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي الذي اقترح على خصومه السابقين في حركة 5 نجوم مصالحة وحكومة "مؤسساتية".

ولاستمالة بعض زعماء حركة 5 نجوم الذين لا يزالون مترددين أكد رينزي الثلاثاء خلال نقاش برلماني "انه لن يكون جزءا" من مثل هذه الغالبية ملمحا الى ان الحزب الديموقراطي قد يدعم في البرلمان حكومة مؤلفة من وزراء حركة 5 نجوم دون المطالبة بمقاعد.

ويرى بعض المحللين أنّ رئيس الوزراء الحالي قد يبقى على رأس حكومة لا تضم الرابطة.

وسيتيح ذلك وقتاً أمام الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم للاتفاق على "حكومة قوية وبرنامج جديد"، وفق أمين عام "الديموقراطي" نيكولا زينغاريتي، الذي أضاف أنّه إذا لم يكن ذلك ممكناً "فالأفضل العودة إلى صناديق الاقتراع".

يبقى التساؤل مطروحاً بشأن رد فعل الأسواق المالية إزاء الغموض الذي يلف ثالث اقتصاد في منطقة اليورو المثقل بديونه (132% من الناتج المحلي الإجمالي) وهو مباشرة خلف اليونان من حيث مستوى المخاطر.

صدر اقتراح تشكيل ائتلاف بين "الديموقراطي" و"خمس نجوم" بشكل مفاجئ من رينزي الذي كان يشكّل في السابق مصدر إزعاج لسالفيني وحركة خمس نجوم.

واقترح رينزي مصالحة، ودعا إلى تشكيل حكومة "تحترم المؤسسات"، تتولى مهمة وضع موازنة 2020 وخفض أعداد مقاعد البرلمان.

كما اقترح رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي خطة أخرى تقضي بتشكيل حكومة مؤيدة لبروكسل أطلقوا عليها اسم حكومة "اورسولا"، نسبةً إلى الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فان در لاين.

ويقوم اقتراح برودي على إقامة تحالف من اليسار واليمين على طريقة الائتلافات الحكومية في ألمانيا. ويبرر برودي مقترحه بالسعي إلى "عودة إيطاليا عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي".

وتتواصل هذه الأزمة في وقت يقترب موعدان مهمان لإيطاليا: على روما أن تسمي الإثنين مرشحاً ليكون المفوض الأوروبي، فيما ترتقب مشاركة رئيس وزرائها في نهاية الاسبوع في قمة السبع في بياريتز في فرنسا.