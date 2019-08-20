ارتفع 35% منذ بداية 2019.. سهم أبل يصعد بدعم خطط البث الشبكي وإطلاق "أبل كارد"

ارتفع سهم شركة أبل اليوم بنحو 1.2 بالمئة إلى 212.92 دولار ليبلغ إجمالي ارتفاعه منذ بداية السنة نحو 35 بالمئة منذ بداية السنة، وأسهمت خطط البث الشبكي وإطلاق بطاقة ائتمان في صعود السهم.

وقالت وكالة بلومبيرج إن الشركة ستطلق خدمة "أبل بلاس" التلفزيونية في نوفمبر باشتراك قدره 9.99 دولار في الشهر، مقارنة مع 8.99 دولار لخدمتي نتفلكس وأمازون المنافستين، كما ستطلق بطاقة ائتمان افتراضية، باسم "أبل كارد"، بالتعاون مع جولدمان ساكس في دور المقرض بالولايات المتحدة.

وأكدت فايننشال تايمز أن الشركة قررت أمس الاثنين زيادة حجم ميزانية البرامج التلفزيونية إلى ستة مليارات دولار من مليار دولار.

وبالتزامن مع هذه الخطط هبطت أسهم نتفلكس 2.8 بالمئة وسهم أمازون يفقد 0.2 بالمئة.